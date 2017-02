Katholiken/Protestanten Gemeinsame Einladung für den Papst nach Deutschland

Der Petersdom im Rom (dpa / picture alliance / ANSA / Mario_De_Renzis)

Eine gemeinsame Audienz beim Papst hat bei Spitzenvertretern deutscher Katholiken und Protestanten Hoffnungen auf Fortschritte in der Ökumene geschürt.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Marx, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, äußerten sich nach dem Besuch im Vatikan optimistisch - insbesondere im Hinblick auf die Teilnahme von Eheleuten verschiedener Konfessionen am gemeinsamen Abendmahl. Der Papst habe für den Weg der Ökumene in Deutschland seine persönliche Unterstützung zugesagt, betonten Marx und Bedford-Strohm. Im Namen der beiden christlichen Kirchen luden sie das Oberhaupt der katholischen Kirche nach Deutschland ein.