Zwar seien die Veranstaltungen in Münster gut besucht, das seien aber Ausnahmen, so Florin. Der kirchliche Alltag sehe anders aus. Auch darüber werde in Münster diskutiert. Es gehe ausführlich um Themen aus Kirche und Theologie, etwa um ganz große Fragen wie 'katholische Theologie im Angesicht des Islams'; oder den 'Urknall und die Theologie', also das Verhältnis von Wissenschaft und Glauben. Wer denken wolle und nicht bloß singen und beten, der finde beim Katholikentag viele Angebote, sagte Christiane Florin.