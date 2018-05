Auf dem Katholikentag in Münster hat der Vorsitzende der Unionsfraktion, Kauder, Kritik an mangelnder Religionsfreiheit in islamischen Staaten geübt.

Die Unterdrückung von Minderheiten in Ländern, die über den Islam als Staatsreligion verfügten, sei massiv, sagte Kauder. Dies dürfe keinesfalls mit der geringfügigen Einschränkung religiöser Minderheitenrechte in Deutschland durch geltende Gesetze verglichen werden. Mit Nachdruck kritisierte der CDU-Politiker die Blasphemieregelungen in Pakistan. Er forderte die dortige Regierung auf, diese Gesetze abzuschaffen.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.