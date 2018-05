Bundeskanzlerin Merkel hat den USA vorgeworfen, mit dem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran dem Vertrauen in die internationale Ordnung geschadet zu haben.

Es sei nicht richtig, eine vom UNO-Sicherheitsrat gebilligte Vereinbarung einseitig aufzukündigen, sagte Merkel auf dem Katholikentag in Münster. Dieser Schritt von US-Präsident Trump sorge für großes Bedauern. Ähnlich hatte sich auch Bundespräsident Steinmeier geäußert. Die Entscheidung der USA sei ein Rückschlag für die Friedensdiplomatie und eine Absage an einen Frieden durch internationale Kooperation, betonte Steinmeier.



Im Zusammenhang mit neuen US-Sanktionen gegen den Iran sieht Bundeswirtschaftsminister Altmaier wenig Möglichkeiten, dort tätige deutsche Firmen in Schutz zu nehmen. Er sagte im Deutschlandfunk, es gebe dafür juristisch keine Möglichkeit. Der neue US-Botschafter in Berlin, Grenell, hatte kürzlich deutsche Unternehmen aufgefordert, sich aus dem Iran zurückzuziehen. Führende hiesige Wirtschaftsvertreter fürchten nun, dass Firmen, die weiterhin im Iran bleiben, mit Nachteilen seitens der USA zu rechnen haben. Sie forderten staatliche Rückendeckung. Altmaier dämpfte diese Hoffnung. Er sprach sich gegen einen staatlichen Fonds aus, mit dem diesen Unternehmen geholfen werden könnte. Frankreichs Finanzminister Le Maire rief die europäischen Länder auf, weiter Handel mit dem Iran zu betreiben. Sie dürften nicht als Vasallen der Regierung von US-Präsident Trump agieren, sagte er in einem Radiointerview. Auf dem Deutschen Katholikentag in in Münster nannte Bundeskanzlerin Merkel die Aufkündigung des Iran-Abkommens durch die USA einen Grund für große Sorge. Sicherlich sei das Abkommen alles andere als ideal. Es sei aber nicht richtig, einen solchen Vertrag einseitig auzukündigen.

