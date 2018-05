Der 101. Katholikentag in Münster hat mit einem Appell für mehr Frieden und Toleranz begonnen.

Bundespräsident Steinmeier sagte bei der Eröffnungsfeier, das Veranstaltungsmotto "Suche Frieden" sei angesichts der derzeitigen Krisen aktueller denn je. Dies gelte nicht nur in der Weltpolitik, sondern auch in Deutschland. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, appellierte an die Teilnehmer, sich Populismus entgegenzustellen. Immer wieder stünden die Menschen vor der Entscheidung, Momente des Unfriedens zu entschärfen oder Öl ins Feuer zu gießen.



Bis Sonntag werden in Münster Zehntausende Besucher zu mehr als tausend Veranstaltungen erwartet. Neben Religionsfragen geht es auch um Gesellschaftsthemen, Klimapolitik und internationale Krisen.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.