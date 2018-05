In Australien ist der Erzbischof von Adelaide, Philip Wilson, wegen der Vertuschung von Kindesmissbrauchs für schuldig befunden worden.

Das entschied ein Gericht in Newcastle nördlich von Sydney. Dem 67-Jährigen drohen zwei Jahre Haft. Er hatte auf nicht schuldig plädiert. Wilson ist der weltweit ranghöchste Geistliche, dem wegen eines solchen Vorwurfs der Prozess gemacht wurde. In Kürze wird sich in Australien noch ein ranghöherer Geistlicher vor Gericht verantworten müssen. Dem früheren Finanzchef des Vatikans, Kurienkardinal Pell, wird vorgeworfen, als junger Pfarrer und später als Erzbischof selbst Jungen missbraucht zu haben. Pell galt bis zu seiner Beurulaubung als inoffizielle Nummer drei des Kirchenstaats. Er streitet die Vorwürfe ab.

