Das Bistum Mainz hat einen neuen Bischof.

Der Kölner Theologe Peter Kohlgraf tritt die Nachfolge von Kardinal Lehmann an. Das teilte Papst Franziskus im Vatikan mit. Der 1967 geborene Kohlgraf ist Professor für Pastoraltheologie an der Universität Mainz. Lehmann war zu seinem 80. Geburtag im Mai 2016 in den Ruhestand entlassen worden. Das Bischofsamt im Bistum Mainz ist seit dem vakant.