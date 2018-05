Papst Franziskus wird seinen Vorgänger Paul VI. (1897-1978) und den Erzbischof von San Salvador, Oscar Arnulfo Romero (1917-1980) am 14. Oktober heiligsprechen.

Auch die deutsche Schwester Maria Katharina Kasper (1820-1898), Gründerin der Ordensgemeinschaft Dernbacher Schwestern im Westerwald, soll am 14. Oktober auf dem Petersplatz in den Stand der Heiligen gehoben werden, gab Papst Franziskus am Samstag bei einem Kardinalskonsistorium bekannt. Die Zeremonie findet im Rahmen der Bischofssynode zum Thema Jugend im Vatikan statt.



Papst Paul VI. ist wegen des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) in Erinnerung. In dessen Rahmen beschloss die katholische Kirche Reformen wie die Anerkennung der Religionsfreiheit sowie die Öffnung für den Dialog mit anderen Konfessionen und Glaubensgemeinschaften. Zugleich bestätigte der Italiener ein seit langem bestehendes Verbot der Abtreibung und der Verwendung künstlicher Verhütungsmittel wie der Antibabypille. Seine Kritiker nannten ihn deshalb "Pillen-Paul". Franziskus sprach Paul VI. bereits 2014 selig.



Erzbischof Romero trat unter Militärdiktatur in El Salvador für soziale Gerechtigkeit und demokratische Reformen ein. Er wurde während einer Messe in einer Krankenhauskapelle erschossen. Romero wurde 2015 seliggesprochen. Kritiker dieser Ehrung hatten die Seligsprechung über Jahre mit dem Argument verhindert, er sei wegen seines politischen Engagements getötet worden, nicht aufgrund seines Glaubens.



Katharina Kasper gründete die Gemeinschaft Die Armen Dienstmägde Jesu Christi (auch Dernbacher Schwestern), der sich um Alte und Kranke kümmerte. Die Gemeinschaft ist mittlerweile in mehreren Ländern vertreten, nach eigenen Angaben arbeiten dort rund 600 Schwestern.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.