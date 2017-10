Die CDU will die Förderung ländlicher Gebiete zu einem zentralen Thema von Koalitionsverhandlungen machen.

Unions-Fraktionschef Kauder begründete dies in der "Nordwest-Zeitung" mit dem Wahlerfolg der AfD. Gerade in den ländlichen Gebieten herrsche verbreitet das Gefühl, mehr und mehr abgehängt zu werden, sagte der CDU-Politiker. Dies gelte auch für den Westen. Wenn erst die Schule schließe und dann das Postamt sowie die Sparkasse, hätten die Menschen den Eindruck, dass sich niemand um sie kümmere. Hier seien die Länder in der Pflicht, betonte Kauder.



Der Landesvorsitzende der CDU in Thüringen, Mohring, bekräftigte in der "Berliner Zeitung" die Forderung nach einem Heimatministerium auf Bundesebene, um die Bedeutung des ländlichen Raumes zu stärken. Die Vorsitzenden der Unionsfraktionen in Bund und Ländern hatten sich bereits im März bei einer Konferenz für ein solches Ministerium ausgesprochen, das an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft angegliedert werden soll. In Bayern und Nordrhein-Westfalen gibt es bereits Heimatministerien.