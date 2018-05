Unionsfraktionschef Kauder will bei der morgen beginnenden Klausur der Fraktionsvorsitzenden der Großen Koalition die Themen der Legislaturperiode setzen.

Künstliche Intelligenz, berufliche Aus- und Weiterbildung im Digitalzeitalter und der Klimawandel stünden auf der Tagesordnung des Treffens auf der Zugspitze und Dienstag im bayerischen Murnau, sagte Kauder der Deutschen Presse-Agentur. Ebenso wolle man Alltagssorgen der Menschen wie den Mietpreisanstieg in den Großstädten aufgreifen. In diesem Zusammenhang forderte die SPD-Fraktionsvorsitzende Nahles die Bundesregierung auf, die hohen Mieten zu dämpfen und den Haus- und Wohnungsbau zu fördern. Die SPD-Politikerin regt an, ein Miet- und Wohnungsbaupaket aufzulegen. Das sogenannte Baukindergeld für Familien mit einem Einkommen bis 75.000 Euro pro Jahr könne ein Anreiz sein. Es müsse aber auch über eine Verschärfung der sogenannten Mietpreisbremse diskutiert werden, meinte Nahles.

