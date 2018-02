Die Pläne für einen deutschen Warenhaus-Konzern aus Karstadt und Kaufhof haben sich zerschlagen.

Der kanadische Kaufhof-Eigentümer Hudson's Bay lehnte das Angebot des österreichischen Immobilien-Investors Rene Benko über drei Milliarden Euro als zu gering ab. Der Handelskonzern Metro hatte Kaufhof 2015 an das kanadische Unternehmen verkauft. Seitdem kämpft die Kette mit Umsatzrückgängen und Verlusten. Die "Bild"-Zeitung berichtet ohne Angabe von Quellen, in der Zentrale in Köln sollten 400 Arbeitsplätze gestrichen werden.

