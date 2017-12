Hessens Ausländerbeiräte unterstützen den Vorstoß des Präsidenten von Eintracht Frankfurt, Fischer, keine AfD-Anhänger in den Fußball-Verein aufnehmen zu wollen.

Der Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte, Gülegen, sagte am Freitagabend in Wiesbaden, dieses Signal aus der Mitte der Gesellschaft heraus sei enorm wichtig. Zugleich rief er alle fußballbegeisterten Hessen auf, am 1. Januar einen Mitgliedsantrag bei dem Bundesligisten zu stellen. 2018 müsse mit einem starken Symbol gegen Rechtspopulisten und Rechtsradikale beginnen.



Fischer hatte der "FAZ" gesagt, es könne niemand Eintracht-Mitglied sein, der die AfD wähle, in der es rassistische und menschenverachtende Tendenzen gebe. Die beiden AfD-Landessprecher hatten ihm daraufhin antidemokratisches Denken vorgeworfen und Mitgliedsanträge eingereicht. Gülegen sagte, dies sei eine typische Provokation dieser Partei. Aber der Schuss werde nach hinten los gehen.



Mehr zu den Reaktionen auf den Vorstoß des Eintracht-Chefs können Sie hier lesen.

