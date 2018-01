In den USA ist der so genannte "Shutdown" in Kraft getreten. Durch die Haushaltssperre, die genau auf den ersten Jahrestag der Präsidentschaft von Donald Trump fällt, werden die meisten Bundesbehörden und -einrichtungen gezwungen, ihre Arbeit auf ein Minimum zurückzufahren.

Damit käme die Regierungsarbeit vorerst weitgehend zum Erliegen. Das Weiße Haus beschuldigte umgehend die Demokraten, einen Kompromiss zum Übergangshaushalt verhindert zu haben. Diese hatten das Thema Einwanderung mit dem Votum verknüpft.



Am späten Abend Ortszeit war in der entscheidenden Abstimmung im Senat nicht die nötige Mehrheit von 60 der 100 Stimmen zustande gekommen. Die Republikaner verfügen im Senat nur über eine knappe Mehrheit und waren daher auf die Hilfe der Demokraten angewiesen. Zudem stimmten mehrere republikanische Senatoren gegen den Übergangsetat. Der letzte Shutdown im Jahr 2013 unter Präsident Obama dauerte 16 Tage.

