In der Debatte um die Trennung von Amt und Mandat bei den Grünen hat Bundesgeschäftsführer Kellner für einen Kompromiss geworben.

Bei der Besetzung der künftigen Spitzenpositionen seien vor allem die Personen ausschlaggebend und weniger starre Regeln und Muster, sagte Kellner im Deutschlandfunk. So habe er Verständnis dafür, dass Schleswig-Holsteins Umweltminister Habeck bei seiner Kandidatur für den Parteivorsitz eine gewisse Übergangszeit brauche, in der er Parteichef und zugleich Minister sein könne.



Als Nachfolger für die bisherigen Vorsitzenden Özdemir und Peter kandidieren neben Habeck die niedersächsische Fraktionschefin Piel und die brandenburgische Bundestagsabgeordnete Baerbock (Audio-Link). Piel ist die einzige Kandidatin vom linken Parteiflügel. Bisher galt das Prinzip, dass immer sowohl der linke Flügel als auch Realos in der Parteispitze vertreten sein müssen.

