In Kenia sind nach einem Angriff der islamistischen Al-Shabaab-Miliz in einigen Regionen Ausgangssperren verhängt worden.

Der amtierende Innenminister Matiangi ordnete ein entsprechendes Verbot bis zum Morgen für Teile der Bezirke Garissa, Tana River und Lamu in der Nähe der Grenze zu Somalia an. Laut Polizei hatten gestern rund 15

Al-Shabaab-Mitglieder ein Dorf im Südosten des Landes angegriffen und neun Männer enthauptet. Die Angriffe der Terrormiliz haben in den vergangenen Monaten zugenommen.