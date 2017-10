In Kenia ist es bei der Wiederholung der Präsidentschaftswahl zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen.

In der Stadt Kisumu wurde ein Mann von Polizisten erschossen, mehrere weitere wurden nach Polizeiangaben verletzt. Sicherheitskräfte setzten in Armenvierteln der Hauptstadt Nairobi Tränengas ein. Hunderte Protestierende errichteten Barrikaden und warfen mit Steinen. Auch in Mombasa kam es zu Gewaltausbrüchen.



Das Oberste Gericht Kenias hatte die Präsidentschaftswahl Anfang August für ungültig erklärt, weil die Wahlkommission unter Korruptionsverdacht geraten war. Oppositionsführer Odinga zog seine Kandidatur für die Wahlwiederholung zurück. Er bemängelte, dass die Wahlkommission nicht ausgetauscht worden sei.