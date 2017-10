Die kenianische Polizei ist in Nairobi mit Tränengas gegen junge Leute vorgegangen, die gegen die Wiederholung der Präsidentenwahl demonstrierten.

Oppositionsführer Odinga hatte die Abstimmung boykottiert. Er sah die Voraussetzungen für einen fairen und freien Verlauf nicht gegeben. In mehreren Bezirken konnten die Wahllokale wegen der angespannten Lage gar nicht erst öffnen. Dort soll die Abstimmung nachgeholt werden.



Die Präsidentenwahl in Kenia am 8. August war vom Obersten Gericht wegen Unregelmäßigkeiten annulliert worden.