Kenia Katastrophenzustand wegen Dürre ausgerufen

Auch somalische Flüchtlinge leiden in Kenia unter der Trockenheit. (dpa/picture alliance/WFP/Rose Ogola)

In Kenia hat die Regierung wegen der Dürre in weiten Teilen des afrikanischen Landes den Katastrophenzustand ausgerufen.

Präsident Kenyatta bat in Nairobi die internationale Gemeinschaft um Unterstützung. Von der Dürre sind insgesamt 23 von 47 Bezirken in Kenia bedroht. Nach Behördenangaben sind 2,7 Millionen Bürger auf Hilfslieferungen angewiesen. Erst am Freitag hatte die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung um Hilfe für Kenia sowie die ebenfalls von Dürren betroffenen Länder Somalia und Äthiopien gebeten.