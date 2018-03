In Kenia wollen Präsident Kenyatta und Oppositionsführer Odinga ihre Konflikte künftig politisch lösen.

Es solle ein Büro geschaffen werden, dass sich um die ethnischen Spaltungen, die Korruption und die Ungleichheit im Land kümmern werde, kündigten Kenyatta und Odinga gemeinsam in Nairobi an. Sie seien sich einig geworden, dass das Land größer sei als einzelne Personen, hieß es zur Begründung.



Zwei Präsidentenwahlen hatten im vergangenen Jahr in Kenia zu Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern des Amtsinhabers und seines Herausforderers geführt. Menschenrechtlern zufolge wurden dabei rund 100 Menschen getötet.



Hinter den politischen Auseinandersetzungen in Kenia stehen langjährige ethnische Konflikte. Immer wieder kommt es bei Wahlen zu Gewalt zwischen den verschiedenen Volksgruppen.

