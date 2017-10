An der Präsidentschaftswahl in Kenia hat sich nach Angaben der Wahlkommission nur ein Drittel der Stimmberechtigen beteiligt.

Das teilte die Wahlkommission in Nairobi nach Auszählung der meisten Wahlkreise mit. Die Präsidentschaftswahl in Kenia musste wiederholt werden, nachdem das Oberste Gericht die erste Abstimmung im August für ungültig erklärt hatte. Damals hatten sich 80 Prozent der Wähler beteiligt. Die gestrige Abstimmung war überschattet von Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Dabei gab es mindestens drei Tote und mehrere Verletzte. In einigen Bezirken wurde die Wahl aus Sicherheitsgründen auf morgen vertagt.