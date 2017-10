In Kenia hat Oppositionsführer Odinga die Wiederholung der annullierten Präsidentenwahl als Betrug bezeichnet und eine weitere Abstimmung gefordert.

In Nairobi begründete er das damit, dass die Wahlbeteiligung am Donnerstag nur bei rund einem Drittel gelegen habe. Bei der ersten Abstimmung am 8. August, die vom Obersten Gericht des Landes wegen Unregelmäßigkeiten für null und nichtig erklärt worden war, hatten sich 80 Prozent der Berechtigten beteiligt.



Odinga sagte, Kenia sei in großer Gefahr. Staatspräsident Kenyatta versuche, die staatlichen Institutionen zu zerstören - auch das Oberste Gericht.