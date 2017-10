In Kenia ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Unruhen gab es unter anderem in einigen Armenvierteln von Nairobi. In der Stadt Kibera zündeten hunderte Demonstranten Autoreifen an. Die Polizei setzte Tränengas ein. Die Wahlkommission hatte heute das Ergebnis der umstrittenen Präsidentschaftswahl bekanntgegeben. Danach erhielt Amtsinhaber Kenyatta mehr als 98 Prozent der Stimmen. Oppositionsführer Odinga hatte zum Boykott der Abstimmung aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei weniger als 35 Prozent. Die Präsidentschaftswahl in Kenia war wiederholt worden, weil der erste Wahlgang im August wegen Unregelmäßigkeiten für ungültig erklärt worden war.