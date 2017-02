Kenia Schließung des Flüchtlingslagers Dadaab untersagt

Das Flüchtlingslager Dadaab in Kenia (AFP - TONY KARUMBA)

Das Oberste Gericht Kenias hat die Schließung des Flüchtlingslagers Dadaab verboten.

Mit ihrer Entscheidung habe die Regierung in Nairobi ihre Befugnisse überschritten, urteilte das Gericht. Es sprach sich auch gegen die Abschiebung der in Dadaab lebenden Flüchtlinge aus. Dies wäre verfassungswidrig und diskriminierend. In dem Lager leben etwa 260.000 Menschen. Sie stammen überwiegend aus Somalia. - Mitte vergangenen Jahres hatte die kenianische Regierung die Schließung angekündigt und dies mit der wachsenden Terrorgefahr begründet, die von dem Lager ausgehe.