In Kenia sind bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Anhängern der Opposition zwei Menschen getötet worden.

Der Vorfall ereignete sich in Bondo, der Heimatstadt von Oppositionsführer Odinga im Westen des Landes. Dort hatten sich hunderte Menschen - so wie auch in anderen Städten - trotz eines Demonstrationsverbotes versammelt. Nach Augenzeugenberichten fielen dann Schüsse. Die Polizei bestätigte die beiden Toten.



In Kenia ist die Lage knapp zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl sehr angespannt. Der Oberste Gerichtshof hatte den Wahlsieg von Amtsinhaber Kenyatta im August für ungültig erklärt und auf Unregelmäßigkeiten verwiesen. Odinga hat seine Kandidatur für die Neuwahl zurückgezogen, weil eine Reform der Wahlkommission - aus seiner Sicht notwendig - nicht umgesetzt worden sei.