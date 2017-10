US-Präsident Trump will die lange unter Verschluss gehaltenen Geheimakten über die Ermordung des früheren US-Präsidenten Kennedy freigeben.

Das kündigte er über den Nachrichtendienst Twitter an. Trump schränkte allerdings ein, dies gelte vorbehaltlich weiterer Informationen. Wie die "Washington Post" berichtet, versuchen verschiedene Regierungsdienste, ihren Einfluss bei Trump geltend zu machen, um die Dokumente auch weiterhin geheim zu halten. Dabei geht es unter anderem um den Schutz noch lebender Mitarbeiter oder Informanten von CIA und FBI.



Kennedy war am 22. November 1963 in Dallas erschossen worden. Am kommenden Donnerstag endet die gesetzliche Geheimhaltungsfrist für die mehr als 3.000 Dokumente zu dem Attentat.