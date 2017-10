In Deutschland haben in den vergangenen Jahren mehr Frauen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

Das geht aus einer Auswertung der Förderbank KfW hervor. Der Anteil weiblicher Existenzgründer stieg demnach seit 2002 von 34 auf 40 Prozent. Vier von zehn Gründerinnen haben dabei minderjährige Kinder im Haushalt. Laut KfW gaben die meisten Frauen an, sich wegen der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Selbstständigkeit entschieden zu haben.



Insgesamt ist die Zahl der Existenzgründungen allerdings seit Jahren zurück rückläufig. Wurden 2002 noch knapp 1,5 Millionen neue Unternehmen gegründet, waren es im vergangenen Jahr nichteinmal halb soviele. Als Grund gilt der Aufschwung am Arbeitsmarkt.