"Das ist der Bremsenprüfstand. Hier wird jetzt geschaut, wie bei der Hauptuntersuchung, was machen unsere Bremswerte."

In der Prüfstelle von Werner Kühnl in Planegg bei München werden Gebrauchtwagen auf ihren Restwert untersucht. Mit einer Taschenlampe leuchtet der Gutachter zuerst die Sitze ab, kontrolliert den Innenraum des Fahrzeugs auf Verschmutzung oder Kratzer. Kilometerstand, Innenraumleuchten und eventuelle Sonderausstattung – alles wird sorgfältig notiert. Auch das Serviceheft. Danach geht es zur Werkstattgrube:

"Wichtig ist bei einer Bewertung auch immer, dass man unter das Fahrzeug schaut."

Hier unter dem Auto schauen wir uns von unten an, wie schauen die Bremsscheiben von hinten aus, schauen, ob irgendwelche Manschetten beschädigt sind, schauen was die Auspuffanlage macht, schauen hier jetzt nach Ölundichtigkeiten im Bereich des Motors, schauen, ob vorne irgendwelche Gelenke ausgeschlagen sind.

20 bis 30 Minuten dauert die Fahrzeuginspektion für ein Wertgutachten, erklärt Prüfstellenleiter Kühnl. Im Prinzip läuft das ähnlich ab, wie eine Hauptuntersuchung. Nur die Auspuffmessung fehlt. Auch eine genauere technische Untersuchung zum Beispiel des Motors beinhaltet die Wertbestimmung nicht:

"Wir können nicht reinschauen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Das Thema ist bei so einer Bewertung, wir können uns den Zustand, wie er uns jetzt vorgestellt wird, anschauen. Sie können aber in einen Motor nicht reinschauen und sagen, der hält jetzt. Ich sage mal, es gibt manchmal auch Schäden an der Steuerkette oder am Zahnriemen, die halt auftreten. Und da steht man nicht drinnen und die kann man bei so einer Zustandsprüfung auch nicht sehen."

Ab 5.000 Euro ist ein Gutachten sinnvoll

Beim deutschen Automobilclub ADAC wägt man ab. Wertgutachten machten generell nur Sinn, wenn das Auto auch ohne Blick unter die Haube vermutlich mehr als 5.000 Euro auf dem Markt bringt, sagt Rechtsexperte Klaus Heimgärtner. Beispielsweise Leasingfahrzeuge oder auch Jahreswagen, bei denen der Privatverkäufer beweisen will, dass keine Unfallschäden oder technische Schäden vorhanden sind:

"Der Verkäufer, der so ein Gutachten machen lässt, für den ist so ein Siegel natürlich vorteilhaft, weil er damit natürlich auch noch belegen kann, das hat zum Zeitpunkt der Übergabe funktioniert."

Heimgärtner muss aber einschränken: Käufer schützt ein Wertgutachten nur wenig. Denn natürlich können auch nach einer Woche, einem Monat oder einem halben Jahr noch Schäden auftreten, die im Gutachten nicht beschrieben oder vorhergesagt wurden.

"Für den Käufer, der so ein Siegel machen lässt, dem bringt das im Hinblick auf Gewährleistungsrechte nicht sehr viel. Denn die Haftung ist ausgeschlossen und selbst, wenn sich herausstellen sollte, das wäre schon bei Übergabe latent vorhanden gewesen, wird man ja nicht nachweisen können, der Verkäufer hatte davon Kenntnis. Das heißt, da scheitere ich weiterhin mit Ansprüchen."

Eine Gewährleistung oder gar Garantie auf das Wertgutachten gibt es also nicht. Verkäufer und Käufer sollte daher vorher abschätzen, ob sich die Kosten für ein Gutachten von 100 bis 150 Euro für ihn lohnen. Handelt es sich um normale Gebrauchtfahrzeuge kommt der ADAC-Rechtsexperte zu dem Schluss:

"Ich würde zu einer Gebrauchtwagenuntersuchung für den Käufer raten, um den technischen Zustand feststellen zu lassen. Weitere Werte brauche ich letzten Endes nicht."

Anders sieht es bei Oldtimern oder sogenannten Youngtimern ab einem Alter von 20 Jahren aufwärts aus, deren Wert wieder steigt. Dort verlangen die meisten Versicherungen vor Vertragsabschluss ein schriftliches Gutachten, nach der sich dann die Police richtet. Und auch der potenzielle Käufer dürfte daran interessiert sein, was seine rollende Geldanlage tatsächlich wert ist.