Kielinger vs. Paterson 20 Jahre nach Lady Dianas Tod - Sind die Royals noch zeitgemäß?

Dianas Unfalltod am 31. August 1997 stürzte das britische Königshaus in eine schwere Krise. Es dauerte lange, bis die Kritik an Queen und Haus Windsor verstummte. Mit den Medienstars Kate, William und den Kindern George und Charlotte schien die Monarchie nun gefestigter denn je. Dann kam der Brexit.

Thomas Kielinger und Tony Paterson im Gespräch mit Sandra Pfister