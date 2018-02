In Kiew sind Nationalisten gewaltsam in ein russisches Kulturzentrum eingedrungen.

Nach Medienberichten aus der ukrainischen Hauptstadt sprühten die Demonstranten unter anderem gegen Moskau gerichtete Parolen an die Wände. Das Gebäude sei ausgewählt worden, da es dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB als Stützpunkt diene, hieß es in einer Erkärung. Die herbeigerufene Polizei ließ die teilweise vermummten Nationalisten offenbar gewähren.



Heute soll in Kiew eine Kundgebung mit der Forderung nach Schließung des Zentrums stattfinden.

