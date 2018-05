Der russische Journalist Arkadi Babtschenko lebt.

Seine angebliche Ermordung war vom ukrainischen Geheimdienst inszeniert. Das teilte Babtschenko vor Journalisten in Kiew mit. Der Leiter des ukrainischen Geheimdienstes SBU, Grizak, beschuldigte Russland, Babtschenkos Ermordung geplant zu haben. Für die Tat sei ein ukrainischer Staatsbürger angeheuert worden, der dafür 40.000 Dollar erhalten habe. Eine Person sei festgenommen worden. Durch die inszenierte Ermordung habe man Babtschenkos Leben gerettet. Babtschenko dankte dem Geheimdienst und bat um Entschuldigung für das, was Menschen seinetwegen durchgemacht hätten. Das russische Außenministerium wies die Vorwürfe zurück. Russland sei glücklich, dass Babtschenko am Leben sei, aber die Ukraine benutze seine Geschichte nur zu Propaganda-Zwecken. Die ukrainischen Behörden hatten gestern mitgeteilt, dass Babtschenko erschossen worden sei. Der Autor gilt als Kreml-Kritiker. Er hatte Russland vor zwei Jahren verlassen, weil er dort unter Druck gesetzt wurde. In den 90er Jahren hatte er in Tschetschenien gekämpft, ehe er sich als Kriegsreporter einen Namen machte. In Moskau arbeitete er für die oppositionelle Zeitung "Nowaja Gaseta" und den liberalen Radiosender Moskauer Echo.

