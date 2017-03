Eineinhalb Monate nach dem Giftmord am Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hat Malaysia den Leichnam freigegeben.

Die sterblichen Überreste von Kim Jong Nam sollen jetzt nach Pjöngjang gebracht werden. Man komme damit einer Bitte der Familie nach, sagte Ministerpräsident Razak in Kuala Lumpur. Im Gegenzug dürften neun Malaysier, die in Nordkorea festgehalten werden, in ihre Heimat zurückkehren. Kim Jong Nam war am 13. Februar auf dem Flughafen von Kuala Lumpur von zwei Frauen mit dem Nervengift VX getötet worden.