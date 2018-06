Südkorea hat es begrüßt, dass das Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea nun doch stattfindet.

Das Büro von Präsident Moon erklärte in Seoul, Südkorea blicke dem historischen Treffen am 12. Juni in Singapur mit Spannung entgegen. Verteidigungsminister Song betonte, es gebe keinen Grund für Zweifel daran, dass es Nordkorea diesmal ernst meine. Dagegen äußerte sich die japanische Regierung verhalten. Verteidigungsminister Onodera meinte, es dürfe nicht nur die Gesprächsbereitschaft Pjöngjangs honoriert werden. Nordkorea müsse konkrete Schritte zum Abbau all seiner Atom- und Raketenprogramme unternehmen.



US-Präsident Trump hatte zuvor angekündigt, dass er sich nun doch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen will. Noch in der vergangenen Woche hatte Trump den Gipfel abgesagt und Nordkorea Feindseligkeiten vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.