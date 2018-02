Nordkoreas Diktator Kim Jong Un hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In zu einem Besuch in Pjöngjang eingeladen.

Ein Sprecher des Präsidialamtes in Seoul teilte mit, Kim habe die Einladung durch seine Schwester Kim Yo Jong übermitteln lassen. In einem Brief habe er die Absicht geäußert, die innerkoreanischen Beziehungen zu verbessern.



Moon hatte in Seoul anlässlich der Olympischen Winterspiele eine hochrangige Delegation aus Nordkorea empfangen. Neben Kims Schwester gehörte ihr das sogenannte protokollarische Staatsoberhaupt Nordkoreas, Kim Yong Nam, an. An dem Mittagessen im Präsidentenpalast nahmen auch Vertreter anderer Staaten teil. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied der in Nordkorea herrschenden Kim-Familie nach Südkorea gereist ist. Das international isolierte Land hatte erst vor wenigen Wochen seine Beteiligung an den Olympischen Spielen in Pyeongchang bekanntgegeben.



Der frühere UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon erklärte, er erhoffe sich von den Olympischen Winterspielen einen nachhaltigen Friedensimpuls für seine koreanische Heimat. Bei der Eröffnungsfeier waren Athleten aus dem Norden und Süden gemeinsam unter der Einheitsflagge ins Olympiastadion eingelaufen. "Es war ein Moment, in dem die ganze Welt hoffte, dass Nord- und Südkorea diese Gelegenheit ergreifen, im Dialog weiter Spannungen abzubauen und diplomatische Beziehungen aufzubauen", sagte Ban. Er ist der Vorsitzende der Ethikkommission des Internationalen Olympischen Komitees.

