Kinder in Krisengebieten Frankreich plant internationale Konferenz

In vielen Ländern gibt es noch immer Kindersoldaten - wie hier in der Elfenbeiküste (Archivaufnahmen) (picture alliance / dpa / Maxppp Gbekide Barnus)

Die französische Regierung will mit einer internationalen Konferenz die Not der rund 250 Millionen Kinder in den Konfliktgebieten der Welt lindern.

Die Auswirkungen von Kriegen auf Kinder seien so stark wie nie zuvor, teilte das Außenministerium mit. Die Tagung solle am 21. Februar in Paris stattfinden. Eingeladen seien die Unterzeichnerstaaten der sogenannten "Pariser Prinzipien" gegen die Rekrutierung von Kindersoldaten, die 2007 verabschiedet worden seien. Nach Angaben des französischen Außenministeriums gibt es beispielsweise im Südsudan rund 17.000 Kindersoldaten und in Somalia etwa 5.000. In vielen Krisengebieten könnten Kinder nicht zur Schule gehen und hätten keinen Zugang zu humanitärer Hilfe. Angesichts dieser Lage müsse die internationale Gemeinschaft mobilisiert werden.