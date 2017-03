Kinder in Syrien Eine traumatisierte Generation

"Unsichtbare Wunden" heißt eine Studie, die die Organisation "Save the Children" in New York vorgestellt hat. Sie befasst sich mit den Auswirkungen des Syrienkriegs auf Kinder. Demnach lebt die Mehrheit der syrischen Kinder in ständiger Angst vor Gewalt. Viele Jungen und Mädchen würden nicht mehr sprechen oder verletzten sich selbst.

Von Kai Clement