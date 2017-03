Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, Böllert, hat mangelnde Eingliederung behinderter Schüler beklagt.

Böllert sagte im Deutschlandfunk, nur das Etikett Inklusion in Schulen hinzuzufügen, werde nicht zum Erfolg führen. Man müsse auch die Strukturen verändern. Solange der Lehrer vorne stehe und der Inklusionshelfer in der letzten Reihe sitze, werde es nie eine angemessene Beteiligung behinderter Schüler geben, meinte Böllert. Sie kritisierte, dass man von Schülern mit Behinderung erwarte, dass sie sich an den Unterricht anpassen statt umgekehrt. Sie forderte zudem, dass sich der Bund stärker an der Finanzierung von Bildung beteiligt. Derzeit steuere er drei Prozent zu den 41 Milliarden bei.



In Düsseldorf beginnt heute der Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag. Bundesfamilienministerin Schwesig und die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft hatten im Vorfeld in einem Gastbeitrag im "Kölner Stadt-Anzeiger" gefordert, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen.