In Berlin wollen heute Eltern und Kinder für mehr Kita-Plätze und eine bessere Qualität der Betreuung auf die Straße gehen.

Geplant ist ein Demonstrationszug ab dem Bahnhof Friedrichstraße und eine Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor. Es wird mit mehreren tausend Teilnehmern gerechnet. Veranstalter ist ein Elternbündnis. Es weist darauf hin, dass in Berlin derzeit etwa 2.500 Plätze in Kitas und in der Tagespflege fehlten. Folge sei, dass etliche Eltern keine wohnortnahe Betreuung für ihren Nachwuchs bekämen - obwohl sie einen Rechtsanspruch darauf hätten.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.