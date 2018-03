Bundesfamilienministerin Giffey, SPD, will ein Gesetz für mehr Qualität in Kindertagesstätten auf den Weg bringen.

Dies solle in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit geschehen, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In dem Gesetz werde es um Betreuungsschlüssel, sowie um eine Stärkung der Kita-Leitung und eine bessere sprachliche Bildung der Kinder gehen. Darüber hinaus solle es eine Fachkräfte-Offensive im Kita-Bereich mit besserem Gehalt geben.



Bereits 2017 hatten sich Bund und Länder auf ein Eckpunktepapier für eine verbesserte Qualität in der Kindertagsesbetreuung geeinigt.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.