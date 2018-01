Die Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder fordert mehr Investitionen in die Ausbildung von Fachkräften.

Dies sei nötig, um qualitative Verbesserungen zu erreichen, erläuterte der BETA-Vorsitzende, Schlepper, in einem Gastbeitrag für den Bremer "Weser-Kurier". Die Kindertagesbetreuung stecke jedoch in einem Dilemma, denn bundesweit fehlten Fachkräfte. In den vergangenen Jahren habe man vielerorts versäumt, die Ausbildung an den steigenden Bedarf anzupassen. Zudem müsse die Attraktivität der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern verbessert werden. Sie sei eines der letzten Berufsfelder, in dem keine Ausbildungsvergütung gezahlt werde. Der Bund müsse sich nachhaltig an der Finanzierung beteiligen.



Nach den Worten Schleppers nehmen zunehmend mehr Familien das Bildungsangebot der Kindertagesbetreuung in Anspruch.

