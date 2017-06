Bundesfamilienministerin Barley hat die Pläne der SPD für eine Reform des Kindergeldes präzisiert.

Familien mit niedrigen Einkommen sollten deutlich mehr Kindergeld bekommen, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ihr Ziel sei es, den Kinderzuschlag für ärmere Familien von maximal 170 Euro auf bis zu 201 Euro zu erhöhen und dies mit dem Kindergeld zu verbinden. Mit dieser neuen Leistung würde eine Familie mit geringem Einkommen beim ersten Kind bis zu 393 Euro im Monat erhalten. Dies entspreche dem errechneten Existenzminimum für ein Kind. Die SPD-Politikerin wies darauf hin, dass zwei Millionen Jungen und Mädchen in Deutschland davon profitieren würden. Auf den Bund entfielen etwa zwei Milliarden Euro an zusätzlichen Kosten. - Die Reform des Kindergeldes ist Teil des Steuerkonzepts der Sozialdemokraten, das Kanzlerkandidat Schulz Anfang der Woche vorgestellt hat. Ihr Wahlprogramm will die SPD morgen auf ihrem Parteitag in Dortmund verabschieden.