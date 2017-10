Das Deutsche Kinderhilfswerk hat eine intensivere Suche nach vermissten minderjährigen Flüchtlingen verlangt.

Dafür müssten die Polizeibehörden mehr Ressourcen mobilisieren, sagte der Bundesgeschäftsführer des Hilfswerks, Hofmann, in Berlin. Die erneut gestiegene Zahl der vermissten Flüchtlingskinder gebe Anlass zu größter Sorge. Es bestehe die Gefahr, dass sie Kriminellen in die Hände fielen. Hofmann schlug zudem vor, in der Sache einen EU-Sonderbeauftragten zu berufen. Dieser könne als Anlaufstelle für nationale Behörden dienen und europaweite Aktivitäten koordinieren. Nach Angaben des Bundeskriminalamts sind in Deutschland derzeit 966 Kinder bis 13 Jahre und 4.994 Jugendliche als vermisst gemeldet.