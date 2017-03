In Afrika sollen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation von morgen an 116 Millionen Kinder gegen Polio geimpft werden.

Wie die WHO mitteilte, sind in den nächsten Tagen 190.000 Helfer im Einsatz. Ziel ist es, alle Kinder unter fünf Jahren zu immunisieren. Die Aktion findet zunächst unter anderem in Mali, Liberia und Sierra Leone statt.



Die Kinderlähmung gilt als weitgehend besiegt. In Afrika hatte die WHO jedoch im vergangenen Jahr drei Polio-Fälle registriert. Auch in Pakistan und Afghanistan bricht die hoch ansteckende Krankheit immer wieder aus.