Anlässlich des Internationalen Tages gegen Kinderarbeit haben Hilfswerke die weltweite Ausbeutung von Kindern kritisiert.

Noch immer müssten 73 Millionen Mädchen und Jungen weltweit hart arbeiten und hätten dadurch keine Chance auf Bildung, teilte die Kindernothilfe mit. Nationale und internationale Regierungen müssten endlich mehr in Kinder investieren und damit deren Recht auf Entfaltung anerkennen. Das Hilfswerk "terre des hommes" wies darauf hin, dass große Unternehmen nicht ausreichend prüften, woher ihre Rohstoffe stammten und ob in der Lieferkette Kinder ausgebeutet würden. Dies gelte etwa auch beim Abbau von Mineralien in Bergwerken, meinte ein Sprecher.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.