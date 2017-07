Mit einer bundesweiten Razzia ist die Polizei gegen Kinderpornografie vorgegangen.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mitteilte, richtete sich die Aktion gegen insgesamt 67 Beschuldigte. Diese stünden im Verdacht, über einen

Internetdienst kinderpornografische Bild- und Videodateien - darunter Darstellungen von schwerem sexuellen Missbrauch - getauscht zu haben. Bei der Razzia, die in den vergangenen zwei Wochen erfolgt sei, hätten Ermittler zahlreiche Beweismittel wie Computer und Datenträger sichergestellt, hieß es weiter.