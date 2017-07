Im Zuge der Ermittlungen gegen einen internationalen Kinderpornografie-Ring sind insgesamt 14 Verdächtige festgenommen worden, vor allem in Deutschland und Österreich.

Das teilten die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mit. Zwölf der Verdächtigen werde sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen.



Die inzwischen abgeschaltete Darknett-Plattform mit Namen "Elysium" hatte den Ermittlern zufolge zuletzt mehr als 87.000 Mitglieder und Chatbereiche in fünf Sprachen. Sie sei für Verabredungen zum sexuellen Missbrauch von Kindern sowie für den weltweiten Austausch von Kinderpornografie genutzt worden. Dazu zählten auch Darstellungen sexueller Gewalthandlungen. Mutmaßlicher Betreiber war ein 39-Jähriger aus Hessen.