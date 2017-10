In Brasilien hat die Polizei bei einer landesweiten Razzia ein Pädophilen-Netzwerk ausgehoben.

Nach Behördenangaben wurden mehr als 100 Verdächtige festgenommen. Sie sollen Kinderpornografie nicht nur verbreitet, sondern in einigen Fällen auch selbst produziert haben. Einem Bericht der BBC zufolge wurden insgesamt 150.000 Bilder sichergestellt. An der Durchsuchungsaktion in 24 Bundesstaaten und der Hauptstadt Brasilia waren mehr als 1.000 Polizisten beteiligt, unterstützt von US-Spezialisten.