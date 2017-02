Kinderpuppe Cayla Bundesnetzagentur zieht Spielzeug aus dem Verkehr

Die Puppe "Cayla" auf einer Spielwarenmesse 2014 in London. (AFP/LEON NEAL)

Die Bundesnetzagentur hat die Kinderpuppe "Cayla" vom Markt genommen.

Gegenstände wie diese, die sendefähige Kameras oder Mikrofone enthielten und so Daten unbemerkt weiterleiten könnten, gefährdeten die Privatsphäre, sagte Behördenpräsident Homann in Bonn. Es gehe darum, die Schwächsten in der Gesellschaft zu schützen. Homann verwies zugleich darauf, dass die

Bundesnetzagentur noch mehr interaktives Spielzeug auf den Prüfstand stellen und nötigenfalls dagegen vorgehen will.



Mehr zu diesem Thema finden Sie hier.