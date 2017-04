Wer wollte schon gegen Kinderrechte sein? Wären Sie im Grundgesetz verankert, sagt Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig, würde der Schutz von Kindern gegen wiederholte Misshandlung gestärkt. Daten von Kindern könnten im Internet besser geschützt werden.

Ja, wer wollte das nicht? Wenn es denn so wäre, wie Schwesig sagt. Leider aber ist die Sache nicht so einfach. Und deshalb kann man sich auch die Sache mit dem Grundgesetz nicht so einfach machen.

Was entspricht dem Kindeswohl?

Bleiben wir konkret. Bei dem Schutz des Kindes vor wiederholter Misshandlung. In was für einem Staat würden wir leben, wer der nicht jetzt schon ganz oben stünde? Was Schwesig meint, ist die Entscheidung, wann ein Kind wieder zu den Eltern zurückkehren soll, die es früher geschlagen haben. Und natürlich wird diese Entscheidung vom Kindeswohl regiert. Dafür braucht es keine Grundgesetzänderung, und da würde eine Grundgesetzänderung vermutlich wenig bewirken.

Denn derzeit wird nicht etwa das Elternrecht gegen das der Kinder in Stellung gebracht. Das Recht der Eltern richtet sich nie gegen das Kind, sondern allenfalls gegen den Staat. Aber die schwierige Frage bliebe: Was entspricht dem Kindeswohl? Ab wann ist es schlimmer für das Kind, mit den Eltern aufzuwachsen als ohne sie? Die Frage ist in jedem Einzelfall neu zu entscheiden, zuweilen mögen sie Menschen je nach Familienbild unterschiedlich beantworten. Nur: die Verfassung beantwortet sie nicht.

Mehr als ein Programmsatz

So wie in diesem Extremfall ist es auch in anderen Fragen. Befürworter solcher Sätze in der Verfassung verweisen auf eine Änderung, die tatsächlich vieles ermöglicht hat. 1994 wurde der Gleichberechtigungsartikel drei ergänzt, seitdem darf der Staat darauf hinwirken, dass bestehende Nachteile bei der Gleichberechtigung von Mann und Frau beseitigt werden.

Es stimmt, das war alles andere als ein Programmsatz. Nur: Mit den Kinderrechten ist das nicht vergleichbar. Denn bei der Gleichberechtigung von Mann und Frau waren etwa Quoten zuvor an den Klagen von Männern gescheitert. Erst durch die Verfassungsänderung wurde die – streng genommen gleichheitswidrige – Förderung möglich.

Es wird es vor allem um konkrete Entscheidungen gehen

Wenn man hier Vergleiche ziehen wollte – wohl gemerkt, nur in der rechtlichen Konstruktion, nicht in der Bedeutung - dann wäre der Referenzpunkt hier der Tierschutz. Auch der steht im Grundgesetz, seit 2002. Das hat die Massentierhaltung in Deutschland nicht beseitigt. All das spricht nicht notwendig gegen eine Grundgesetzänderung. Aber es zeigt: Überzogene Erwartungen darf niemand hegen. Und: Wenn man es macht, dann richtig. Eben nicht als Programmsatz, sondern konkret. Und da ist die Vorlage, die derzeit auf dem Tisch liegt, eine Bundesratsinitiative aus Nordrhein-Westfalen, verbesserungswürdig.

Es bleibt viel zu tun. Und vielleicht kann es dabei helfen, wenn das Grundgesetz klar macht, dass es auf Seiten der Kinder steht. Nach wie vor aber wird es vor allem um konkrete Entscheidungen gehen. Etwa den Familiennachzug für Tausende syrischer Kinder nach Deutschland. Das wäre dann kein Programmsatz mehr.