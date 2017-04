Bundesjustizminister Maas fordert eine Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz.

Dies wäre ein wichtiges Symbol und Signal an die Gesellschaft, sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post".

Bei allem staatlichen Handeln sei das Wohl des Kindes zu berücksichtigen. Maas betonte, Kinder seien die Zukunft und bedürften Schutzes. Dies sollte Leitbild für das Zusammenleben sein.



Anlass der Äußerungen ist das Inkrafttreten der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen vor 25 Jahren in Deutschland. Dazu findet heute in Berlin ein Festakt statt. Der Konvention zufolge hat jedes Kind das Recht auf Gesundheit, Bildung und Mitbestimmung.