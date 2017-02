Kinderreport Jeder dritte Deutsche hat geringes Vertrauen in Demokratiefähigkeit der Jüngeren

Ein Drittel der Deutschen hat einer Umfrage zufolge nur geringes Vertrauen in die Demokratiefähigkeit der jungen Generation.

Das ist ein Ergebnis des Kinderreports, den das Deutsche Kinderhilfswerk in Berlin vorgestellt hat. Demnach bezweifeln 33 Prozent der Befragten, dass die Kinder und Jugendlichen von heute in Zukunft die Demokratie bewahren können.



Der Präsident des Kinderhilfswerks, Krüger, nannte die Zahl alarmierend. Er warb für mehr Vertrauen in das Potenzial der eigenen Kinder. Eine Förderung demokratischer Kompetenzen müsse frühzeitig ansetzen und vor allem milieuübergreifend erfolgen, wenn sie nachhaltig wirken solle, so Krüger.